Alexandru Ionel: Offene Worte nach "Let's Dance"-Aus – "Wenn man das Bewertungssystem so lässt..."

"Wenn man das Bewertungssystem so lässt, wie es ist, gehört es zu 'Let's Dance' auch dazu", erklärt er in Bezug darauf, dass SelfieSandra in den vergangenen Folgen vor allem wegen ihrer großen Beliebtheit bei der Community weitergekommen ist. Dabei lässt der Profi durchscheinen, dass er die Spielregeln zwar akzeptiert, diese aber durchaus auch ihre Schwächen haben.