Vor "Let's Dance"-Profi-Challenge: Ekat und Valentin Lusin äußern sich zu Streit

Doch wer die beiden kennt, weiß: Valentin mag kurz genervt gewesen sein, doch in Wahrheit ist das Duo ein Herz und eine Seele. "Wir sind jetzt ‚Team Genervt‘", witzelten sie später – und klärten auf, dass es sich lediglich um eine spielerische Einstimmung auf ihr Tanzthema "Wut" handelte. Der kleine Insta-Streit scheint also halb so wild gewesen zu sein, diente viel eher der Einstimmung auf die Choreografie – und hatte das Ziel, Fans zu unterhalten.