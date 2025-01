Waldbrände in Los Angeles: Jetzt gibt es auch Konsequenzen für Hollywood

Die Feuerschutzbehörde Cal Fire meldete am Mittwochabend (Ortszeit) einen neuen Waldbrand, der den Namen "Sunset Fire" trägt und nun unter anderem in den berühmten Hollywood Hills, südlich des bekannten Mullholland Drive und in der Nähe des Runyon Canyon, eine beliebte Wanderstrecke, wütet. Immerhin: Bei Instagram hat das Los Angeles County Sheriff's Department vorsichtig Entwarnung gegeben und vor wenigen Stunden erklärt, dass die Feuer abflachen.