Waldbrände in Los Angeles: Steven Spielberg, Ralf Moeller und Harrison Ford müssen flüchten!

Besonders betroffen ist die Gegend rund um Los Angeles, wo lodernde Flammen ganze Viertel zerstören und Tausende Menschen zur Evakuierung zwingen. Der bekannte Hollywood-Star James Woods teilte auf der Plattform X (ehemals Twitter) bewegende Aufnahmen, die zeigen, wie die Flammen gefährlich nahe an seine Terrasse herankamen. "Alles auf einmal zu verlieren, ist eine Prüfung für die Seele", schrieb der 77-Jährige, der inzwischen in Sicherheit gebracht wurde.

Auch Ralf Moeller, der durch den Film "Gladiator" berühmt wurde, berichtete über die bedrohliche Lage in Santa Monica. Auf Instagram postete der 65-jährige Bilder von dichten Rauchwolken über seinem Zuhause. Um kein Risiko einzugehen, packte er seine Sachen und zog vorübergehend in ein Hotel. "You never know", kommentierte er die Situation während eines Livestreams.

Zu den prominenten Opfern gehören auch Paris Hilton, Steven Spielberg, Harrison Ford und Mark Hamill, deren Anwesen den Flammen zum Opfer fielen. Hilton schrieb auf Instagram: "Die Verwüstung ist unvorstellbar. Dieses Haus war der Ort so vieler wertvoller Erinnerungen." Der Schauspieler Billy Crystal verlor ebenfalls sein langjähriges Zuhause. Trotz der Verluste zeigte er sich kämpferisch: "Natürlich sind wir untröstlich, aber mit der Liebe unserer Kinder werden wir das Überstehen", erklärte der Komiker.