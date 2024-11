Walentina Doronina reagiert auf scharfe Anschuldigungen: "Kann nur darüber lachen"

Eine ehemalige Freundin erhebt schwere Anschuldigungen gegen Walentina und wirft ihr vor, ihren Hund Perry seit Monaten zu vernachlässigen. Laut dieser habe sie den Hund eigentlich nur für ein paar Tage in Pflege nehmen sollen, doch daraus sei eine langfristige Betreuung geworden. In dieser Zeit soll Walentina weder Interesse an Perry gezeigt noch finanzielle Unterstützung angeboten haben. Stattdessen habe ihr Ex-Freund Kevin die anfallenden Kosten teilweise übernommen. Jetzt fordert Walentina ihren Hund offenbar zurück und soll sogar mit rechtlichen Schritten gegen die Freundin drohen.