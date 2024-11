Walentina Doronina & Paulina Ljubas: Eskalation! Walentina schießt zurück

Bereits vor einigen Monaten berichtete Can, wie er von Walentinas Betrug erfahren hatte. Während diese bei den Dreharbeiten zu "Germany Shore" war, habe er selbst zu Hause sehnsüchtig auf sie gewartet: "Ich habe mich auf sie gefreut, dann aber erfahren, dass sie in der Show Schluss gemacht hat und mit einem anderen Typen was gemacht hat", erzählt Can aus seiner Sicht. Warum sich seine Ex nicht schon vor den Dreharbeiten getrennt hat, kann er überhaupt nicht verstehen: "Warum macht man das in einer TV-Show vor laufender Kamera?"