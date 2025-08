Kelleys Schwester bestätigt ihren Tod im Netz. "Mit unendlicher Traurigkeit verkünden wir das Ableben unserer lieben Kelley. So ein helles, glühendes Licht ist ins Jenseits übergegangen, wo wir alle irgendwann hingehen müssen", heißt es in dem Instagram-Post. "Als ihre Schwester möchte ich, dass ihr alle wisst, wie mutig dieses toughe Miststück war, besonders als sie sich entschied, den Schritt zu wagen und wieder mit Gott vereint zu sein. Ich bin so verdammt stolz auf sie." Für den 16. August habe man in Ohio (USA) eine Feier in ihrem Gedenken geplant.