"War der Trennungsgrund": Yeliz Koc enthüllt heftiges Detail zu Jannik Kontalis und Bill Kaulitz
Yeliz Koc bricht ihr Schweigen und nennt nach wochenlangen Spekulationen erstmals den angeblich wahren Grund für das Liebes-Aus mit Jannik Kontalis. Was der mit Bill Kaulitz zu tun hat, erfährst du hier!
Bei Yeliz Koc und Jannik Kontalis herrscht Eiszeit.
Es war einer der spektakulärsten Liebes-Comebacks im deutschen Reality-TV, doch schon wenige Monate nach der Versöhnung war endgültig Schluss: Yeliz Koc (31) und Jannik Kontalis (29) gehen wieder getrennte Wege. Lange hielten sich beide über die wahren Hintergründe bedeckt. Jetzt überrascht Yeliz ihre Fans mit einer Enthüllung, die es in sich hat ...
Partynacht mit Bill Kaulitz sorgt für Wirbel
Auslöser für die aktuellen Schlagzeilen war eine ausgelassene Partynacht von Jannik und Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (35). Videos und Fotos, die in sozialen Netzwerken die Runde machten, zeigen die beiden ausgelassen feiernd, eng beieinander und auffallend vertraut. Besonders ein Satz von Jannik auf Instagram ließ die Gerüchteküche hochkochen: "Ich wünschte, ihr hättet alle einen Bill in eurem Leben."
Die Szenen verbreiteten sich rasant und wurden von Fans und Reality-Kollegen heiß diskutiert.
Yeliz spricht Klartext: "Das war der Grund"
Bisher schwieg Yeliz zu den wilden Spekulationen – bis sie nun in ihrer Instagram-Story einen klaren Satz formulierte, der alles verändert.
"Weil es so viele interessiert, was ich davon halte, werde ich einmal was dazu sagen: Ich wusste anfangs nicht, dass Jannik auf Männer steht, habe dann durch einen Zufall etwas erfahren. Das ist der Grund für die erneute Trennung gewesen."
Sie ergänzt: "Ich habe nichts dazu gesagt, weil ich ihn auch nicht outen wollte, aber jetzt, wo es sowieso öffentlich ist, kann ich euch den erneuten Trennungsgrund nennen. Und das war der Grund."
Jannik kontert heftig: "Rufmord auf einem ganz anderen Level"
Dass seine Ex-Partnerin so offen über die Trennung spricht, will Jannik nicht auf sich sitzen lassen. Nur kurze Zeit später meldet auch er sich via Instagram und findet deutliche Worte: "Das ist Rufmord auf einem ganz anderen Level. Das ist alles falsch, gelogen und das sind komplette Unwahrheiten, was uns angeht."
Außerdem widerspricht er Yeliz entschieden in der Frage, wie die Trennung wirklich ablief: "Ich bin gefahren und wollte dich nie wieder sehen, nicht du, Yeliz Koc."
Ob sich Jannik und Yeliz nach ihrem öffentlichen Rosenkrieg noch einmal äußern wird, bleibt abzuwarten. Jannik jedenfalls kündigt vielsagend an, dass er in seinem Podcast auspacken will. "Ich glaube, es wird Zeit. Und dieses Mal werde ich kein Details auslassen", so Jannik.