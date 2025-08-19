Jannik Kontalis: Krasser Korken-Konter nach Bill Kaulitz-Liebeshype!
Derzeit wird wild über Bill Kaulitz und Jannik Kontalis spekuliert. Jetzt hat sich der Reality-TV-Star deutlich zu den Gerüchten geäußert.
Was geht bei Bill Kaulitz und Jannik Kontalis?
© IMAGO / APress/ Future Image
Was geht bei Bill Kaulitz (35) und Jannik Kontalis (29)? Diese Frage beschäftigt gerade so einige und fast jeder scheint dazu eine Meinung zu haben. Am Wochenende feierten die beiden zusammen in einem Berliner Club. Dabei sind Aufnahmen entstanden, die die beiden ziemlich vertraut zeigen.
Bill Kaulitz und Jannik Kontalis sorgen für Gerüchte
Seitdem spielt die Reality-TV-Welt verrückt und fragt sich, ob Jannik Kontalis der geheimnisvolle Promi ist, über den Bill kürzlich in seinem Podcast mit Bruder Tom gesprochen hat. Fest steht: Bill hat bereits ganz öffentlich von dem Influencer, der zuletzt Teil von "Prominent getrennt" war, geschwärmt. Allerdings zweifeln einige Kollegen des Trash-TV-Stars an, dass das auf Gegenseitigkeit beruht.
So einige werfen gerade Jannik, der mit seinen bisherigen Liebschaften schon Schlagzeilen gemacht hat, Berechnung vor. Geäußert haben sich der Sänger und der Ex von Yeliz Koc (31) nicht – bis jetzt!
In seiner Instagram-Story bezieht Jannik nun Stellung zu den Geschehnissen und stellt klar: "Das war einer der schönsten Abende meines Lebens." Dazu postet er ein Bild mit dem "Tokio Hotel"-Sänger, dass die beiden strahlend mit einer großen Flasche Moët zeigt. Die habe Bill ihm zum Geburtstag geschenkt.
Jannik Kontalis: "Und jetzt f*ckt euch alle!"
Auch auf die Kritiker geht Jannik noch einmal ein und kontert: "Ich wünschte, ihr hättet alle einen Bill in eurem Leben. Und jetzt f*ckt euch alle!" Die Kritik gehe an alle, die "irgendwas erfinden und Scheiße streuen." Ob der Influencer damit bestätigt, dass zwischen Bill und ihm tatsächlich nur eine Freundschaft entstanden ist oder damit eher die Fame-Gerüchte um ihn gemeint sind, ist unklar. Es ist aber davon auszugehen, dass sich Bill in der kommenden Folge seines Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood", die morgen erscheinen wird, noch einmal zu den Spekulationen äußern wird...