Jannik Kontalis: Krasser Korken-Konter nach Bill Kaulitz-Liebeshype!

Auch auf die Kritiker geht Jannik noch einmal ein und kontert: "Ich wünschte, ihr hättet alle einen Bill in eurem Leben. Und jetzt f*ckt euch alle!" Die Kritik gehe an alle, die "irgendwas erfinden und Scheiße streuen." Ob der Influencer damit bestätigt, dass zwischen Bill und ihm tatsächlich nur eine Freundschaft entstanden ist oder damit eher die Fame-Gerüchte um ihn gemeint sind, ist unklar. Es ist aber davon auszugehen, dass sich Bill in der kommenden Folge seines Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood", die morgen erscheinen wird, noch einmal zu den Spekulationen äußern wird...