Wer ist Nam Vo von "Love Island VIP"? Instagram, woher man ihn kennt, spicy Details
Er ist groß, er ist durchtrainiert, er hat dieses unwiderstehliche Lächeln – und plötzlich kennt ihn jeder: Nam Vo ist DER Mann der neuen "Love Island VIP"-Staffel. Doch wie tickt das Male-Model privat?
Nam Vo lächelt bei der großen „Love Island VIP“-Premiere in Köln selbstsicher in die Kamera. Denn schon vor dem Start der neuen Staffel ist er Gesprächsthema Nummer eins.
© IMAGO / Future Image
Sonne, Strand und heiße Flirts – klar, dass bei "Love Island VIP" wieder einiges passiert. Doch schon nach wenigen Minuten ist klar: Nam Vo ist der absolute Frauenmagnet der Staffel! Während andere noch versuchen, sich in Szene zu setzen, reicht bei ihm ein Lächeln, und alle Augen sind auf ihn gerichtet. Aber: Ist er bloß ein nett anzusehen – oder steckt mehr hinter dem Reality-Sternchen?
Nam Vo: Steckbrief des "Love Island VIP"-Hotties
Name: Nam Thanh Vo
Geburtsdatum: 30. Dezember 1991
Alter: 33 Jahre
Sternzeichen:
Wohnort: Münster
Größe: 1,87 m
Gewicht: 90 kg
Job: Fitness- & Fashion-Model, Ernährungsberater, Influencer, Reality-Star
Bekannt aus: "The Challenge" (USA), "Fight for Paradise", "Exatlon Germany" und jetzt "Love Island VIP"
Social Media: Instagram @nam.vo.official, TikTok @namvoofficial
Nam Vo: Vom schüchternen Teenie zum Model-Hottie
Was viele nicht wissen: Nam war nicht immer so ein Muskelpaket. Als Teenager kämpfte er mit Untergewicht – gerade einmal 62 Kilo bei 1,87 Metern! Mit 18 entdeckte er das Fitnessstudio für sich und krempelte sein Leben komplett um. Heute ist er nicht nur Reality-TV-Star und Fitness-Influencer, sondern zierte auch schon das Cover der Men’s Health und stand als Model für Marken wie GQ, McFit oder sogar L’Oréal vor der Kamera.
Nam Vo´s Reality-TV-Karriere: Kein Unbekannter!
Auch im Fernsehen ist Nam selbstverständlich kein unbeschriebenes Blatt! Schon 2017 kämpfte er sich bei "The Ultimate Beastmaster" bis ins Finale und bewies, dass er mehr als nur ein hübsches Gesicht ist. Danach zog es ihn in die USA, wo er bei "The Challenge" antrat. Richtig durchgestartet ist er 2024: Bei "Fight for Paradise" sicherte er sich nicht nur die Sympathien der Fans, sondern auch die Siegprämie von satten 150.000 Euro. Und weil er offenbar nie genug Action bekommt, stellte er sich im selben Jahr auch noch der Extrem-Show "Exatlon".
Doch jetzt wird es spannend – denn bei "Love Island VIP" zeigt sich Nam von einer ganz anderen Seite. Auf Instagram machte er selbst deutlich, wie besonders diese Erfahrung für ihn ist: "Das Besondere ist, dass es mein erstes Dating-Format ist in meiner bisherigen TV-Laufbahn im deutschsprachigen Raum." Bisher war er also eher der knallharte Kämpfer in sportlichen und strategischen Shows – doch diesmal geht es um Gefühle, Flirts und vielleicht sogar die ganz große Liebe?
Auf Instagram: Fitness, Fashion – und trotzdem Single!
Über 409.000 Follower:innen feiern Nam für seine heißen Fotos, sportlichen Clips und glamourösen Modeljobs. Doch wer seine Seite genau durchstöbert, merkt schnell: von Macho-Allüren keine Spur! Keine Dauer-Flirts, keine übertriebenen Poser-Moves – stattdessen dominiert Sport, Lifestyle und die sorgfältige Selbstinszenierung eines Mannes, der ehrgeizig, aber keineswegs abgehoben wirkt. Für viele Fans ist klar: Nam wird bei "Love Island VIP" nicht den klassischen Aufreißer geben – sondern Ehrgeiz, Teamspirit und vielleicht sogar ein bisschen echte Gefühle mitbringen.
Und mal ehrlich: Mit diesem Mix aus Traumkörper und Bodenständigkeit dürfte es die anderen Männer in der Villa richtig schwer haben …