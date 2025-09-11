Auch im Fernsehen ist Nam selbstverständlich kein unbeschriebenes Blatt! Schon 2017 kämpfte er sich bei "The Ultimate Beastmaster" bis ins Finale und bewies, dass er mehr als nur ein hübsches Gesicht ist. Danach zog es ihn in die USA, wo er bei "The Challenge" antrat. Richtig durchgestartet ist er 2024: Bei "Fight for Paradise" sicherte er sich nicht nur die Sympathien der Fans, sondern auch die Siegprämie von satten 150.000 Euro. Und weil er offenbar nie genug Action bekommt, stellte er sich im selben Jahr auch noch der Extrem-Show "Exatlon".