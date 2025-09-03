"Love Island VIP": Korb von Single-Favoritin sorgt für Frust

Die Liebesinsel öffnet wieder ihre Pforten – und dieses Mal sind bei "Love Island VIP" erneut Promi-Singles auf der Suche nach dem großen Glück. Ab dem 11. September lädt Moderatorin Sylvie Meis (47) donnerstags bei RTLZWEI zum romantischen Abenteuer, online liegen die ersten beiden Folgen bereits ab 4. September auf RTL+ bereit. Fans dürfen sich auf ein Wiedersehen mit Fernseh-Lieblingen, überraschende Wendungen, knisternde Flirt-Momente und jede Menge Zoff freuen.