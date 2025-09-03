"Love Island VIP": Korb von Single-Favoritin sorgt für Frust
Drama auf der Liebesinsel? Bei "Love Island VIP" kassiert Single Filip gleich mehrere Körbe. Ein schlechtes Omen?
Bei "Love Island VIP" sorgt die erste Paarungszeremonie für Frust.
Die Liebesinsel öffnet wieder ihre Pforten – und dieses Mal sind bei "Love Island VIP" erneut Promi-Singles auf der Suche nach dem großen Glück. Ab dem 11. September lädt Moderatorin Sylvie Meis (47) donnerstags bei RTLZWEI zum romantischen Abenteuer, online liegen die ersten beiden Folgen bereits ab 4. September auf RTL+ bereit. Fans dürfen sich auf ein Wiedersehen mit Fernseh-Lieblingen, überraschende Wendungen, knisternde Flirt-Momente und jede Menge Zoff freuen.
Große Erwartungen und prominente Singles
Direkt beim Einzug in die Luxusvilla ist die Stimmung geladen. Filip Pavlovic (31), der nach seinen TV-Erfahrungen bei "Bachelorette" und "Bachelor in Paradise" weiterhin auf die wahre Liebe hofft, zählt zu den ersten Kandidaten. Gemeinsam mit Marco Cerullo (36) startet er das Liebesabenteuer, doch zum Start fehlt von den Damen jede Spur. Stattdessen stocken Josua Günther (29), Umut Tekin (28) und Josh "Monaco" Stanley (29) die Männer-Riege weiter auf.
Sylvie Meis sorgt für Überraschung
Statt heißer Flirt-Partnerinnen überrascht plötzlich Moderatorin Sylvie Meis in atemberaubender Erscheinung die Single-Männer und sorgt für große Augen. Schnell ist klar: Die Promi-Herren wären nicht abgeneigt, sich ein Date mit ihr zu sichern. Doch Sylvie bleibt strikt Moderatorin, bittet zum ersten Kennenlernen und kündigt die beliebte Paarungszeremonie an – die erste große Entscheidung des Flirt-Abends steht bevor.
Frust-Korb für Filip Pavlovic
Im Fokus der Hoffnungen: Ex-"Temptation Island"-Beauty Tatum Koch (26) und Jennifer Iglesias (26). Besonders Jennifer sorgt vorab für gemischte Gefühle unter den Single-Männern. Während Filip Pavlovic sie unbedingt näher kennenlernen möchte, zeigt sich Marco Cerullo weniger begeistert, sie wiederzutreffen. Die Spannung steigt, als die Single-Damen endlich in die Villa ziehen.
Doch statt eines schnellen Happy-Ends erlebt Filip den ersten Rückschlag: Ausgerechnet Wunsch-Kandidatin Jennifer entscheidet sich direkt für Josua – eine herbe Enttäuschung für Filip. Hoffnungsvoll wartet er auf die nächste Dame, doch auch Tatum und die nachfolgenden Kandidatinnen Lisa-Marie Gaul (26) sowie Jeje Lopes (29) schenken ihm keinerlei Beachtung. Erst die fünfte Single-Lady, Ex-Bachelorette Stella Stegmann (28), nimmt sich schließlich des enttäuschten Filip an und wählt ihn in ihr Paar.
Spannende Ausgangslage für den Staffelauftakt
Die neue Staffel "Love Island VIP" bietet nicht nur Glamour und romantische Flirts, sondern auch emotionale Rückschläge von Anfang an. Wie wird Filip sein Glück weitersuchen und kann noch echtes Liebesglück entstehen – oder steht für einige Promis längst die Siegprämie von 50.000 Euro im Vordergrund?
Kommentator Simon Beeck (45) hat bereits ein Auge auf Filip geworfen und spoilert: Der einstige Dschungelkönig lässt nichts anbrennen. Da ist er jedoch nicht der einzige ...
