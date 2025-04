"Wer stiehlt mir die Show": Heike Makatsch gewinnt – doch Fans wittern Betrug

"Dass man so sehr merkt, wie sehr das geskripted ist – bis hin zur Punktevergabe bei falschen Antworten, ist nicht mehr lustig", beschwert sich eine Userin. Das sieht auch eine andere so und kann nur zustimmen: "Bin immer diejenige, die sagt, dass es mir egal ist, ob so Shows geskriptet sind oder nicht. Aber wenn es dann so auffällt, macht es keinen Spaß mehr zuzuschauen. Punktevergabe bei falschen Antworten? Es war so offensichtlich durch alle Aussagen von Rea."

Bei aller Kritik an Reas Vorgehensweise, sind sich die Fans in einem Punkt aber doch einig: Sie freuen sich auf die Show mit Heike Makatsch als Moderatorin am kommenden Sonntag, um 20.15 Uhr, bei ProSieben.