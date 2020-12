Spätestens seit im April 2020 pünktlich zum Corona-Ausbruch Teddys Musikvideo "Deutschland isch stabil" viral ging, kennt ihn auch der letzte. Doch was die wenigsten wissen, Teddy Teclebrhan hat nicht nur eine humoristische Ader, sondern auch jede Menge Schauspieltalent. Noch vor seinem Karriere-Durchbruch als Comedian absolvierte er eine Ausbildung an der internationalen Schauspielakademie „CreArte“ in Stuttgart. Nach ein paar kleineren Fernsehauftritten in "Kommissar Stolberg" auf ZDF und "Laible und Frisch" auf SWR, feierte er 2015 an der Seite von Rapper Sido sein Leinwand-Debüt in dem Film „Halbe Brüder“. Doch seine Paraderolle folgte erst Jahre später. 2019 spielte er in dem preisgekrönten Film-Drama „Systemsprenger“ den überforderten Erzieher Robert. Doch das ist noch längst nicht alles, denn selbst auf der Musicalbühne hat Teddy 2009 in „Hairspray“ bereits seine Künste zum besten gegeben.