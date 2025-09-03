"Wer weiß denn sowas?": Eltons Nachfolger steht fest! Mit ihm rechnet niemand
Elton hat "Wer weiß denn sowas?" nach zehn Jahren verlassen – jetzt ist klar, wer seinen Platz einnimmt. An diesen Namen hat wohl kaum jemand gedacht.
Elton ist nicht länger ein Teil von "Wer weiß denn sowas?".
© RTL / Willi Weber
Für viele Fans war es ein Schock: Elton hat im Frühjahr seinen Rücktritt bei der beliebten ARD-Quizshow verkündet. In einer XXL-Abschiedsausgabe verabschiedete er sich nach zehn Jahren von seinem Publikum, Moderator Kai Pflaume und Teamkapitän Bernhard Hoëcker. Nun wurde bekannt, wer die Lücke füllt und die Entscheidung dürfte so manchen Zuschauer überraschen.
Wotan Wilke Möhring übernimmt Eltons Posten
Wie unter anderem "Bild" und "DWDL" berichten, soll Schauspieler Wotan Wilke Möhring (58) die Nachfolge antreten. Der "Tatort"-Star wird zunächst bei den Aufzeichnungen zwischen dem 3. September und 29. Oktober als neuer Teamkapitän an der Seite von Bernhard Hoëcker antreten. Die elfte Staffel startet am 13. Oktober um 18 Uhr im Ersten.
Ob Möhring dauerhaft in der Show bleibt oder nur vorübergehend einspringt, ist bislang offen. Die ARD hält sich bedeckt und erklärte: "Wir beteiligen uns aktuell nicht an Spekulationen um den neuen Teamkapitän." Klar ist aber: Mit durchschnittlich über 3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern zählt "Wer weiß denn sowas?" zu den erfolgreichsten Vorabend-Formaten.
Vom "Tatort"-Kommissar ins Quizstudio
Viele hätten wohl eher andere Promis als Nachfolger erwartet – im Gespräch waren Namen wie Wigald Boning, Bastian Bielendorfer oder Wincent Weiss. Dass die Wahl nun auf Wotan Wilke Möhring fiel, ist eine Überraschung. Seit 2013 steht er regelmäßig als Kriminalhauptkommissar Thorsten Falke im Hamburger "Tatort" vor der Kamera. Nun wagt er also den Schritt ins Quizstudio – ein spannender Kontrast zu seiner sonst eher ernsten Rolle.
Elton erklärt seinen Abschied
Elton selbst fiel der Abschied nicht leicht. In einem Video sagte er: "Was ich jetzt zu sagen habe, fällt mir nicht leicht. Und es ist wirklich eine traurige Nachricht." Der 54-Jährige wolle künftig mehr Zeit mit seiner Familie und seinen Freunden verbringen und insgesamt kürzertreten.
In den vergangenen Jahren war die Show mit rund 150 Folgen pro Staffel sein größtes TV-Engagement. Doch Elton bleibt nicht komplett weg vom Bildschirm: Beim ZDF-Klassiker "1, 2 oder 3" sowie bei Projekten mit RTL ist er weiterhin zu sehen. Auf Instagram verabschiedete er sich mit rührenden Worten: "Danke für zehn unfassbar coole, schöne und lustige Jahre. Danke an das gesamte Team... und ich meine auch das gesamte Team!!! Egal welcher Job!!!"
Ob Wotan Wilke Möhring Elton wirklich langfristig ersetzt oder nur für eine Übergangsphase im Quizstudio steht, bleibt abzuwarten.