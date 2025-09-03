Viele hätten wohl eher andere Promis als Nachfolger erwartet – im Gespräch waren Namen wie Wigald Boning, Bastian Bielendorfer oder Wincent Weiss. Dass die Wahl nun auf Wotan Wilke Möhring fiel, ist eine Überraschung. Seit 2013 steht er regelmäßig als Kriminalhauptkommissar Thorsten Falke im Hamburger "Tatort" vor der Kamera. Nun wagt er also den Schritt ins Quizstudio – ein spannender Kontrast zu seiner sonst eher ernsten Rolle.