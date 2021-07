Das Verkosten von Whisky ist eine sensorische Reise. Zuerst nehmen die Augen den Farbton der Flüssigkeit wahr, dann atmet die Nase die reichhaltigen Untertöne ein. Schließlich trägt der Geschmack, wenn er über die Lippen, die Zunge und den Gaumen geht, zu diesem Erlebnis bei. Die Wahl der Whisky-Gläser ist wichtig und beeinflusst das Geschmackserlebnis. Um etwas nicht nur zu schmecken, sondern zu erleben, musst du eine Kombination aus Geschmack und Geruch herstellen. Idealerweise solltest du deinen Whisky „riechen“, bevor du die Flüssigkeit über deine Zunge und deinen Gaumen fließen lässt. Das Glas hilft, den Geruch zu konzentrieren, sodass er deine Nase gut erreichen kann, um die reizvollen Noten der Spirituose zu erfassen.

Natürlich kannst du jede Art von Glas verwenden, um ein Getränk zu trinken, aber die Zusammensetzung des Glases, die Form, wie es gemacht ist, wie es sich in deinen Händen und an deinen Lippen anfühlt, all das ist wichtig. Das Glas schafft ein Ambiente und trägt zu deinem Genuss bei. Du wirst jedoch überrascht sein, dass hinter der Wahl der Gläser zum Trinken von Spirituosen eine Wissenschaft steckt. Die Form des Gefäßes beeinflusst, wie du den Geschmack und Geruch des Whiskys wahrnimmst. Das Design deines Verkostungsgefäßes intensiviert die Düfte zum Rand hin, sodass deine Nase das Aroma und die Untertöne der Spirituose leicht einatmen kann.