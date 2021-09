Mit einem Whisky-Set kannst du ganz unterschiedliche Schwerpunkte und Ziele verfolgen. So gibt es eine Reihe von Whisky-Sets für ein Whisky-Tasting, in denen neben den standesgemäßen Gläsern und Whisky-Steinen auch verschiedene Spirituosen zum Probieren enthalten sind. Daneben findest du eine Reihe von Whisky-Sets als Geschenk, mit denen du allen Whisky-Liebhabern eine große Freude machen kannst. Diese werden oft in einer Holzkiste oder einer anderen ansprechenden Verpackung geliefert und machen so optisch einiges her. Für die persönliche Note sorgen auch Whisky-Sets mit Gravur, sodass du eine ganz eigene Nachricht auf den Gläsern oder der Whisky-Set-Karaffe hinterlassen kannst.

Egal, für welche Variante du dich am Ende entscheidest. Einige Dinge sollten in einem hochwertigen Whisky-Set nicht fehlen, wie:

Whisky-Gläser-Sets

Eine Karaffe

Whisky-Steine

Tablett zum Servieren

Im Handel findest du eine große Auswahl an verschiedenen Whisky-Sets von Leonardo und anderen Herstellern. Beliebt sind neben klassischen Varianten, wie Whisky-Sets-Kristall auch moderne Designs. Wir geben dir in diesem Ratgeber einen Überblick über die beliebtesten Varianten.