Willi Herren: Das vorläufige Obduktionsergebnis ist da!

Immer wieder gab es Gerüchte, dass Willi nach einer Party-Nacht an einer Überdosis gestorben ist. Offiziell bestätigt wurde dies jedoch noch nicht. Eine chemisch-toxikologische Untersuchung soll jetzt alle offenen Fragen klären. Mit dem Ergebnis ist laut Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer allerdings erst in einigen Wochen zu rechnen. Sollte daraus kein anderslautender Befund hergehen, wird das Verfahren eingestellt. Hoffentlich können dann seine Hinterbliebenen auch endlich in Ruhe trauern.

2020 sind bereits einige prominente Persönlichkeiten von uns gegangen. Wer? Das erfahrt ihr im Video: