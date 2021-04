Willi Herren Todesursache: Woran starb der Lindenstraße-Star?

Schon 24 Stunden vor seinem Auffinden blieb Willi Herren für seine Freunde unerreichbar. Auch Jörg und Desiree Hansen wurde nervös und fuhren zu ihrem Freund nach Hause: "Heute Morgen hab ich gesagt: Wir fahren jetzt zum Willi und gucken, was Sache ist. Weil 24 Stunden keine Meldung vom Willi kenne ich gar nicht. Wir telefonieren normalerweise 20 bis 30 Mal am Tag und sehen uns mindestens 3-4 Mal die Woche." Als Willi Herren am Dienstag die Tür seiner Wohnung in Köln-Mühlheim nicht öffnete, alarmierte sein Management die Polizei. "Er konnte nicht erreicht werden. Infolgedessen hat das Management Rettungskräfte hinzugezogen. Die Feuerwehrleute haben den 45-Jährigen in seiner Wohnung leblos auf dem Boden liegend aufgefunden“, erklärte ein Polizeisprecher „RTL“.