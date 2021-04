Willi Herren: Jetzt spricht die Mutter seiner Kinder

Trauriger Abschied von Willi

"Es ist alles so unreal für mich. Es will nicht in meinen Kopf reingehen, dass unsere gemeinsamen Kinder keinen Vater mehr haben", erklärt sie in einem Statement gegenüber "RTL". "Er ist viel zu früh von uns gegangen. Ich kann es nicht fassen, er war meine erste große Liebe, Vater meiner Kinder, bester Freund ever, bin fassungslos, geschockt, in Trance, wie versteinert, fühle gerade nur Leere."

Willi und Mirella haben zwei Kinder. Ihr Sohn Stefano kam 1994 zur Welt, Tochter Alessia-Millane 2002. "Meine Kinder tun mir am meisten leid. Sie haben ihren Vater einfach zu früh verloren. Es ist alles so unreal. Ich will und kann es nicht glauben, dass er wirklich tot sein soll", so Mirella.

