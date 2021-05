Willi Herren: Enthüllt! So war seine Beerdigung

Die Beerdigung fand auf dem Melaten-Friedhof in Köln statt. "In der Halle hatten wir schöne Abschiedsrituale, Trauerrituale mit Kerzen, wo sich die Familie verabschiedet hat. Es wurde viel in Rot-Weiß gehalten – den kölschen Farben. Es gab Heliumballons und ein Blumenmeer. Es liefen auch kölsche Songs", erzählt Björn Wolf gegenüber der "BILD"-Zeitung. Willis Sarg wurde von einer schwarzen Pferdekutsche zum Grab gebracht. Wegen Corona konnte nur der engste Kreis von 30 Leuten dabei sein. Allerdings standen noch einige Freunde und Fans vor dem Friedhof, um Abschied zu nehmen.