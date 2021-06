Willi Herren: Erschütternde News an seinem 46. Geburtstag

In ihrer Instagram-Story erinnert Alessia mit mehreren gemeinsamen Bildern und Videos an ihren geliebten Vater. "Heute ist dein Geburtstag... 46 Jahre wärst du alt geworden. Mein Kämpferherz", schreibt sie dazu. "Papa, mit dir konnte ich lachen und weinen! Trotz allem warst du für mich da. In guten wie in schlechten Tagen."