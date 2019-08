Reddit this

Willi Herren: Jetzt packt seine Ex die schmutzigen Details aus!

Willi Herren ist definitiv kein Kind von Traurigkeit. Anderthalb Jahre betrog er seine jetzige Frau Jasmin. Jetzt spricht seine Ex Jana.

Im "Sommerhaus de " kamen einige pikante Geheimnisse ans Licht! Bei einem Spiel gab zu, dass er nicht immer treu war. "Willi ist eine ganze Zeit lang zweigleisig gefahren, das hatte auch verschiedene Gründe. Ich weiß, dass das nichts mit Liebe zu tun hatte. Sondern die haben zusammen gearbeitet und das war schwierig aufzulösen. Da gibt’s für mich gar keine Diskussion und deshalb habe ich ihm das auch verziehen", erklärte seine Frau Jasmin im Interview mit . Jetzt meldet sich endlich Willis Ex-Freundin Jana Windolph zu Wort.

Das sagt Willis Ex Jana zum Fremdgeh-Skandal

Jana war Wilis Managerin. Immer wieder lief was zwischen den beiden. Zu dem Zeitpunkt ahnte sie jedoch nicht, dass Willi anderthalb Jahre mit Jasmin zusammen war. "Ende 2016 hat er mit mir Schluss gemacht. Trotz alledem hat er mit mir weiterhin eine Beziehung geführt, aber nicht offiziell. Er hat mir gesagt, dass mit Jasmin Schluss wäre. Das war aber nicht so. Er ist sozusagen mich und Jasmin betrogen", erklärt Jana gegenüber RTL.

Willi Herren: Erwischt! Ist Frau Jasmin schwanger?

So kam die Lüge ans Licht

Als Willi sich eine Haartransplantation unterzog, flog die Lüge auf. "Ich habe ihm Händchen gehalten, habe ihn den ganzen Tag betreut. Mitten in der OP habe ich von Jasmin eine Nachricht bekommen, dass sie die Frau an der Seite von Willi ist", so Jana weiter. Mir ging es richtig schlecht. Für mich ist eine Welt zusammengebrochen." Als Willi und Jasmin dann auch noch ihre Hochzeit planten, machte Jana endgültig Schluss. "Ich habe ihm gesagt, wenn du sie heiraten solltest, sind bei mir die Türen zu."

