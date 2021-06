Willi Herren: Mega-Ärger an seinem Geburtstag! Geht DAS zu weit?

Heute hätte Willi Herren eigentlich seinen 46. Geburtstag gefeiert. Doch am 20. April schloss er für immer seine Augen. Für seine Freunde und Familie ist der Verlust nur schwer zu verkraften. Mitte September soll nun allerdings ein Buch erscheinen, in dem die Geschichte "von Willi Herrens letztem Lebensjahr" erzählt wird. So können auch die Fans einen Einblick in das Leben des Entertainers bekommen. Doch das kommt nicht bei allen gut an...