Willi Herren: Stundenlanges Verhör im Flughafen-Knast!

In „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ berichet Willi seinen Mitstreitern von dem schockierenden Erlebnis. Er wurde stundenlang verhört. Die Beamten wurden sogar handgreiflich und schlugen ihm mit einem Bambusrohr auf die Hände, bevor sie ihn zurück in den Flieger nach Deutschland setzten!

Zum Glück konnte sich am Ende doch noch alles klären und Willi durfte wieder zurück nach Thailand fliegen!

