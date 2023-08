William Friedkin: Der "Exorzist"-Regisseur ist tot

Nicht nur mit dem Horrorfilm "Der Exorzist" von 1973 wird der Regisseur in Erinnerung bleiben, mit seinem Film "The French Connection" mit Gene Hackman und Roy Scheider (†75) in den Hauptrollen konnte William Friedkin 1972 mehrere Oscars einheimsen. Im Jahr 2000 kam dann "Der Exorzist" in einer erweiterten und restaurierten Fassung in die Kinos und wurde erneut zum Riesen-Erfolg.

Nun ist der berühmte US-Regisseur tot und neben Fans und Freunde nehmen in den sozialen Medien auch viele bekannte Gesichter von ihm Abschied. So postet beispielsweise "Herr der Ringe"-Star Elijah Wood ein Foto von William Friedkin auf Twitter und schreibt dazu: "Oh Mann... ein wahrer Meister des Kinofilms, dessen Einfluss für immer bleiben wird. Mach's gut, William Friedkin."