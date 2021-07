William Smith: Der Schauspieler ist tot!

Unter anderem hatte er auch Rollen in "Der letzte Held Amerikas" (1973), "Detektiv Rockford – Anruf genügt" (1974), "Ein Rabbi im Wilden Westen" (1979), "Platoon Leader – Der Krieg kennt keine Helden" (1988) oder "Maverick – Den Colt am Gürtel, ein As im Ärmel" (1994). Zuletzt war er 2020 in "Irresistible – Unwiderstehlich" zu sehen. Im Jahr 2003 wurde er mit dem "Golden Boot Award" für sein Lebenswerk geehrt.

2021 sind weitere Stars von uns gegangen. Mehr dazu hier im Video: