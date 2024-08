Winfried Glatzeder: Irre Szenen im Dschungel! "Habe gegen ein Warzenschwein gekämpft"

Wir wollen von Winfried wissen, wie es ihm nach seinem Dschungelcamp-Aus wirklich ging. "Ich habe mich sehr, sehr gut gefühlt und war nur traurig, dass ich die Chance verpasst habe, die Siegesprämie einzufahren. Ich hätte gerne noch weitergemacht und mit den anderen gekämpft, weil ich mir wirklich berechtigte Chancen eingeräumt habe, dass ich die Siegesprämie bekomme", erzählt der Schauspieler im InTouch Online Interview. Trotzdem gesteht er auch, dass seine Nerven irgendwann blank lagen. Ob das wohl an seinen Promi-Kollegen lag? "Alle lügen, dass sich die Balken biegen. Alle spielen das Spiel mit. Jeder bedient seinen Instagram-Account und denkt mit einem stieren Blick an die Verwertung jeder Geste und jeder Willenskundgebung", klagt er.

Winfried spricht auch über seinen holprigen Start, denn direkt vor seinem Einzug ins Camp hat er sich schrecklich erkältet und Fieber bekommen. "Deswegen war ich auch ein bisschen apathisch am Anfang. Ich hatte eigene körperliche Blessuren, ehe ich überhaupt reinkam. Dann kamen noch die seelischen Blessuren dazu, weil ich keine Chance gesehen habe gegen die cleveren Mädels und Jungs." Sein ernüchterndes Fazit: "Ich war ganz doll überrascht, dass ich so abgrundtief schlecht bin."