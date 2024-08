2014 trafen im Dschungelcamp wieder mal starke Charaktere aufeinander. Unter anderem waren die spätere Dschungelkönigin Melanie Müller, Moderator Mola Adebisi, GNTM-Model Larissa Marolt und Winfried Glatzeder dabei. Letzterer handelte sich ziemlich schnell den Spitznamen "Wutfried" ein, denn er war aufbrausend und oftmals gar nicht friedfertig. In Erinnerung blieb vor allem sein Ausraster gegenüber Larissa.

Was war passiert? Die hungrigen Camper warteten damals auf ihre Essensration. Als dann ausgerechnet Korkodilsfüße im Korb lagen, war vor allem bei Larissa die Enttäuschung und der Ekel groß. Nachdem sie das rohe Fleisch immer wieder angefasst hatte, wischte sie angewidert ihre Hände am nächstgelegenen Stück Stoff ab – an Winfrieds Hemd. Der rastete daraufhin völlig aus. "Jetzt hör aber auf! Du bist so was von dämlich!", schrie er sie an und wurde auch noch handgreiflich. Er holte mit seinem Arm gegen Larissa aus und schubste sie auch noch. Eine Szene, die bei den anderen Campern für schockierte Gesichter sorgte.

Später stritt "Wutfried" seine Attacke zunächst ab, behauptete: "Ich habe sie in keiner Weise körperlich in irgendeiner Weise drangsaliert." Zu einer Versöhnung zwischen dem Camp-Ältesten und dem Model kam es damals dennoch. Er reichte ihr eine "Friedenszigarette". RTL machte nach dem Vorfall eine deutliche Ansage und erklärte dem "Express": "Wir entscheiden immer situativ, ob wir jemanden aus dem Camp nehmen. Da gibt es keine festen Regeln. In diesem Fall haben wir Winfried noch drin gelassen, aber wenn er richtig schlägt, würden wir ihn aus dem Camp nehmen."