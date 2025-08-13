"With Love, Meghan": Neue Staffel zeigt privates Detail über Harry

Ende August öffnet Meghan Markle (44), wieder die Türen zu ihrer Welt und genau deswegen hat Netflix jetzt den ersten Trailer zur zweiten Staffel von "With Love, Meghan" veröffentlicht. Schon nach wenigen Sekunden wird klar: Die Herzogin von Sussex zeigt sich erneut herzlich, kreativ und nahbar und plaudert dabei sogar ein kleines Geheimnis aus dem Ehe-Alltag mit Harry aus.