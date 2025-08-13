"With Love, Meghan": Neue Staffel zeigt privates Detail über Harry
Herzogin Meghan ist zurück! In der zweiten Staffel ihrer Netflix-Show gibt es nicht nur kreative Deko- und Kochtipps, sondern auch eine Enthüllung über Prinz Harry.
Endlich gibt es einen ersten Einblick in die neue Staffel von "With Love, Meghan".
© IMAGO / ZUMA Press
Ende August öffnet Meghan Markle (44), wieder die Türen zu ihrer Welt und genau deswegen hat Netflix jetzt den ersten Trailer zur zweiten Staffel von "With Love, Meghan" veröffentlicht. Schon nach wenigen Sekunden wird klar: Die Herzogin von Sussex zeigt sich erneut herzlich, kreativ und nahbar und plaudert dabei sogar ein kleines Geheimnis aus dem Ehe-Alltag mit Harry aus.
Meghan verrät: Das mag Harry gar nicht
Zwischen frischem Brot und Bastelprojekten verrät Meghan im Clip, dass Prinz Harry (40) kein Fan von Hummer ist. Mit einem Lächeln sagt sie: "Ich liebe die Idee, Zeit miteinander zu verbringen […] und neue Wege zu finden, um Menschen zu zeigen, dass man sie mag."
Im Trailer sieht man die Herzogin außerdem kochen, backen, töpfern und mit prominenten Freunden lachen. Zu den Gästen in Staffel 2 gehören unter anderem Model Chrissy Teigen (39), Spitzenkoch José Andrés (56) und "Queer Eye"-Star Tan France (42).
Netflix-Deal wurde bereits verlängert
Pünktlich zum Trailer-Start wurde auch bekannt: Netflix und Archewell Productions, die Produktionsfirma von Harry und Meghan, setzen ihre Zusammenarbeit fort – allerdings nicht mehr exklusiv. Stattdessen gibt es nun einen mehrjährigen First-Look-Deal, bei dem Netflix als Erstes entscheiden darf, ob ein neues Projekt übernommen wird.
"Wir sind stolz darauf, unsere Partnerschaft mit Netflix zu verlängern und unsere Zusammenarbeit auf die Marke As ever auszuweiten", erklärte Meghan in einer Mitteilung. Die Lifestyle-Marke sei gemeinsam mit Netflix entwickelt worden.
Weihnachts-Special kommt im Dezember
Für alle Fans gibt es noch einen weiteren Grund zur Vorfreude: Im Dezember veröffentlicht Netflix eine besondere Weihnachtsfolge der Show. Versprochen wird ein "Weihnachtswunder voller Wärme, Tradition und einer großzügigen Portion Freude" . Man darf gespannt sein!