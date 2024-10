Wolfgang Bahro: Im wahren Leben das Gegenteil von "GZSZ"-Bösewicht Jo Gerner

Obwohl Jo Gerner im Laufe der Zeit sanfter geworden ist und mittlerweile mehr den liebevollen Familienvater verkörpert, bleibt Wolfgang Bahro seiner Vorliebe für schurkische Charaktere treu. Auf die Frage, ob er lieber einen guten oder bösen Charakter spiele, antwortete er gegenüber "Promiflash": "In jedem Fall macht die Rolle des Bösewichts mehr Spaß, weil man hier viel mehr Facetten zeigen kann als bei einem Familienvater."

Vielleicht darf er sich in Zukunft doch noch freuen: Der 64-Jährige hat nämlich eine kreative Idee für ein kommendes Special. "Wir hatten öfter auch bei GZSZ-Traumsequenzen, in denen die GZSZ-Charaktere in andere Rollen schlüpften und in andere Zeiten reisten. Ich würde mir gerne ein Weihnachtsspecial wünschen, in dem Gerner im Traum in die Rolle des Scrooge schlüpft und mit den anderen Charakteren von GZSZ 'Eine Weihnachtsgeschichte' von Charles Dickens spielt", erklärte der Schauspieler. Wenn das nicht nach einer spannenden Idee klingt.