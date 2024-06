Wolfgang Joop: Große Sorge nach dem GNTM-Finale! Wie schlecht geht es ihm wirklich?

Beim "Germany's Next Topmodel"-Finale am 13. Juni waren alle Augen auf Heidi Klum (51) und ihre Models gerichtet. Am Ende konnten Lea (24) und Jermaine (20) sich durchsetzen und die 19. Staffel gewinnen. Ein großer Moment, der allen noch lange in Erinnerung bleiben wird! Doch leider gab es an diesem besonderen Abend auch einen Grund zur Sorge. Der Auftritt von Wolfgang Joop (79) hat bei vielen Zuschauern für Verwirrung gesorgt. Im Netz häufen sich bereits die Kommentare der besorgten Zuschauer, die der Meinung sind, dass der Modedesigner zerbrechlich und verwirrt gewirkt hat ...