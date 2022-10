Wolfgang Kohlhaase: Der deutsche Film-Star ist tot!

Der Ostberliner machte sich am Anfang seiner Karriere in der DDR vor allem durch Drehbücher, die von Menschen in der geteilten Stadt handelten, einen Namen. U.a. verfasste er das Skript zu dem Film "Ich war neunzehn" und "Berlin um die Ecke". Auch nach der Wiedervereinigung war Wolfgang weiterhin erfolgreich mit Werken wie "Die Stille nach dem Schuss", "In Zeiten des abnehmenden Lichts" und "Als wir träumten".