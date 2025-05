Wolfgang Petry: Seine Familie will ihn zurück auf die Bühne holen

Wahnsinn! Fast 20 Jahre ist es her, dass Schlagerlegende Wolfgang Petry (73) seine Karriere an den Nagel hängte. Seitdem hoffen die Fans auf seine Rückkehr. "Das neue Blatt" sprach beim UNICEF-Talk am Meer mit seinem Sohn Achim (50) über die großen Fußstapfen und ein Comeback.

"Das neue Blatt": Was ist dran an dem Comeback deines Vaters?

Achim Petry: Was ich immer sage, ist, dass ich drum kämpfen werde, dass mein Vater irgendwann mal auf die Bühne zurückkehrt, zumindest für einen Auftritt. Ich würde das gerne noch mal erleben, und ich glaube, es gibt auch viele Leute, die das erleben wollen. Und wenn es dazu kommt, dann schiebe ich ihn auch gerne mit einem Rollator auf die Bühne. Ist mir vollkommen egal.