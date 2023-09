Wolfgang Petry: Nun spricht er über seine schreckliche Krankheit!

Wolfgang Petry legt eine erschütternde Beichte ab. Der "Verlieben, verloren, vergessen, verzeih'n"-Interpret leidet an einer heimtückischen Augenerkrankung. Bereits vor ein paar Jahren soll "Wolle" die Diagnose Grauer Star erhalten haben, wie "BILD" nun berichtet. Eine Erkrankung, die unbehandelt zur Erblindung führen kann. Sicher ein Schock für Wolfgang Petry und seine Frau Rosie. Doch soweit sollte es nicht kommen. Gegenüber "BILD" verriet Petry nun: "Damals sagte mir mein Augenarzt, dass ich irgendwann die OP machen muss, wenn ich nicht eines Tages blind sein will. Jetzt war der Zeitpunkt gekommen. Denn ich hatte gemerkt, dass meine Sehschärfe immer mehr nachließ und die Farben blasser wurden." Der Sänger unterzog sich in der Augenklinik Roth am St. Josef-Hospital in Bonn nun dieser Operation an beiden Augen. Dabei wurden Wolfgang Petry die erkrankten und geschwächten Augen-Linsen entfernt und durch künstliche Linsen ersetzt. Im Interview mit "BILD" gab er nun die Entwarnung nach dem Eingriff: "Die OP ist sehr gut verlaufen und war erfolgreich. Ich kann jetzt wieder sehen wie ein Luchs und alle Noten und Texte gut erkennen, was mir bei meiner Arbeit im Tonstudio enorm hilft."