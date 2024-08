Wolke Hegenbarth: Schluss mit der Schauspielerei? "Jetzt pack ich meine anderen Talente aus"

Ihr neuer Job als Unternehmerin ändert also nichts an ihrer Liebe zur Schauspielerei. Der will Wolke nämlich nach wie vor treu bleiben: "Ich habe einfach nur die Zeit genutzt, um meine anderen Talente auszupacken. Ich bin total froh und glücklich über diese Entwicklung."

Sogar eine neue TV-Reihe kann sich die Schauspielerin (und Unternehmerin) vorstellen: "Es gibt nichts, was ich mehr liebe als einen gelungenen Seriendreh. I love it! Aber mein Sohn Avi ist 4 und ein Seriendreh bedeutet 60 Stunden die Woche zu arbeiten. Das kann ich mir im Moment noch nicht vorstellen. Dafür muss Avi einfach ein bisschen älter sein, damit es für ihn nicht so ein wahnsinnig harter Kompromiss ist. Aber sicher werde ich auch wieder drehen, weil ich meine Arbeit liebe."