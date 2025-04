Yasin Mohamed: Taufe an Ostersonntag - "Mein zweiter Geburtstag - Danke Jesus!"

Party und Frauen, so kennt man Yasin Mohamed im Reality-TV. Doch das sieht seit ein paar Monaten ganz anders aus. Wie kam es zu diesem radikalen Wandel? Offen spricht Yasin im "TrashTea"-Podcast über seine persönliche Krise nach den Dreharbeiten zur Show "The 50". Nach dem TV-Abenteuer sei er erst in den Urlaub geflogen – dort habe er es laut eigenen Angaben übertrieben. Zurück in Deutschland folgte der komplette Absturz: Seine Ex-Freundin Sophie Imelmann erhob schwere Vorwürfe gegen den Reality-TV-Star, er verlor mehrere Kooperationen und Jobs – darunter angeblich auch seinen heiß ersehnten Platz im Dschungelcamp. Mohamed fiel in ein tiefes Loch, zog zurück in seine alte Wohnung.

"Ich hatte wirklich schon Alkohol und Tabletten in der Hand", gesteht Yasin und macht deutlich, dass er am Ende war. Doch dann geschah etwas, das sein Leben veränderte. Er flehte Gott um ein Zeichen an – und bekam es. Am nächsten Tag meldete sich ein alter Freund bei ihm, um mit ihm über den Glauben zu sprechen. Für Yasin war das kein Zufall. Ein Gottesdienst der Hillsong Church, vermittelt durch eine Freundin der Familie, brachte schließlich die Wende. Erst sei er skeptisch gewesen, doch als der Pastor über Depressionen sprach, erkannte sich Yasin in dessen Worten wieder und ihm kamen die Tränen. Heute liest er abends in der Bibel und versucht, ein besserer Mensch zu sein, auch wenn er mal rückfällig wird: "Ich bin immer noch ein Mensch, der Fehler macht."