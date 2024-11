Yasin Mohammed: 7 Wochen ohne Alkohol – Das steckt dahinter

Doch Yasin öffnete sich kürzlich auch in ganz anderer Hinsicht. In einem emotionalen Instagram-Video gewährte er seltene Einblicke in sein Inneres: „Nur wenige wissen, was wirklich in mir vorgeht“, gestand er. „Vieles ist einfach nur Fassade“, fügte er hinzu und sprach von einer tiefen Leere, die ihn oft begleitet. „Ich fühle mich oft missverstanden – aber das ist wohl auch meine Schuld, wenn ich nie darüber rede.“ Nach diesem Seelen-Striptease stellte er sich in einer Fragerunde auf Instagram den neugierigen Fragen seiner Fans. „Viele wollen wissen: Wie fühlst du dich jetzt, nachdem du es endlich angesprochen hast?“ Erleichtert antwortete er, dass das Reden eine enorme Last von ihm genommen habe. „Es hat unglaublich gutgetan, das alles rauszulassen“, sagte er, auch wenn ihn noch eine gewisse Unsicherheit begleitet: „Dieser Schritt macht mich natürlich verletzlich. Manchmal frage ich mich, ob ich das lieber für mich hätte behalten sollen.“

Trotz aller Zweifel bleibt eines klar: „Im Großen und Ganzen fühlt es sich richtig an, das alles rausgelassen zu haben. Das musste einfach mal sein.“ Auf die Frage, wie es ihm jetzt geht, ist seine Antwort deutlich: „Mir geht es viel besser. Es fühlt sich an, als ob eine schwere Last von mir abgefallen ist“ – und seine Fans feiern ihn für diese Ehrlichkeit!