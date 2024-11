"Love Island VIP"-Sieg: Sind diese beiden das Gewinner-Paar?

Wir erinnern uns: 2019 sorgten Melissa Damilia und Danilo Cristilli in der dritten Staffel von "Love Island" für jede Menge Drama. Denn, auch wenn am Anfang alles nach einer perfekten Lovestory aussah, sorgte am Ende Danilos Unfähigkeit, sich zwischen den Frauen in der Villa zu entscheiden, zu einem Bruch.

Fünf Jahre später treffen Danilo und Melissa nun wieder aufeinander und wer hätte das gedacht: Die Chemie scheint noch zu stimmen! In Folge 3 von "Love Island VIP" werden die beiden wieder ein Couple und man merkt: Es knistert so richtig. In Folge 4, die bereits bei RTL+ online ist, haben die beiden zwar erste Hürden zu nehmen, doch schnell wird deutlich: Melissa und Danilo scheinen das einzige gefestigte Paar der Staffel zu sein.