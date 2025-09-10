Yeliz Koc äußert sich zu „Let’s Dance“-Teilnahme
Sehen wir Reality-Star Yeliz Koc bald auch bei „Let’s Dance”? Die Antwort, erfährst du hier.
Yeliz Koc war bereits im Publikum von „Let’s Dance“.
Bekannt wurde Yeliz Koc 2018 durch „Der Bachelor“, seitdem hat sie sich zu einer festen Größe im Reality-TV entwickelt. Ob „Love Island VIP“, „Prominent getrennt“ oder das Dschungelcamp – die 30-Jährige hat bereits viele der großen Formate hinter sich. Bei der Premiere der zweiten „Love Island VIP“-Staffel verriet sie im Interview mit TVMovie.de, wie sie selbst Reality-Shows konsumiert und welche Sendung sie noch reizen würde.
„Let’s Dance“ kann sich Yeliz vorstellej
Auf die Frage, ob sie privat ebenfalls Reality schaut, sagte Koc: „Doch, ich schaue auch privat Reality – vor allem die Formate, bei denen ich selbst dabei war oder vielleicht einmal dabei sein möchte.“ Allerdings gesteht sie auch, dass sie bei der Masse an Sendungen „ein bisschen hinterherhängt“.
Im Gespräch kam Koc auch auf Formate zu sprechen, die für sie noch infrage kämen. Dabei fiel schnell der Name „Let’s Dance“. Sie könne zwar „überhaupt nicht tanzen“ und glaubt nicht, dass selbst ein Profi viel aus ihr herausholen könnte. Trotzdem würde sie sich der Herausforderung stellen.
Allerdings sei eine Teilnahme aktuell schwer umsetzbar. Die Show erfordere viel Zeit, die sie mit Tochter und Hund nur schwer aufbringen könne. Genau dieser Balanceakt zwischen Familie und Karriere sei für sie die größte Hürde.
Organisation liegt in der Familie
Dass hinter den Kulissen viel Koordination nötig wäre, ist Koc bewusst. „Eigentlich übernimmt dann immer meine Mutter die Organisation. Sie ist die Einzige, der ich meine Tochter anvertraue“, erklärt sie. Ohne diese Unterstützung wäre eine Teilnahme an einem Format wie „Let’s Dance“ für sie kaum denkbar.
Ob Yeliz Koc tatsächlich einmal bei „Let’s Dance“ antritt, bleibt aber noch offen. Ihre Fans würden sich mit Sicherheit freuen!
