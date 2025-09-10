Yeliz Koc äußert sich zu „Let’s Dance“-Teilnahme

Bekannt wurde Yeliz Koc 2018 durch „Der Bachelor“, seitdem hat sie sich zu einer festen Größe im Reality-TV entwickelt. Ob „Love Island VIP“, „Prominent getrennt“ oder das Dschungelcamp – die 30-Jährige hat bereits viele der großen Formate hinter sich. Bei der Premiere der zweiten „Love Island VIP“-Staffel verriet sie im Interview mit TVMovie.de, wie sie selbst Reality-Shows konsumiert und welche Sendung sie noch reizen würde.