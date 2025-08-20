Nach Enthüllungen über Jannik Kontalis und Bill Kaulitz: Yeliz Koc muss einstecken
Nachdem Yeliz Koc intime Details über die Trennung von Jannik Kontalis und ihre Sicht auf seine Sexualität öffentlich gemacht hatte, hagelt es nun Kritik von Reality-Kollegen.
Nach ihren Enthüllungen um die Sexualität ihres Ex-Freundes erntet Yeliz Koc nun Kritik aus der Reality-Branche.
© RTL
Die Reality-Welt ist in Aufruhr: Nachdem Jannik Kontalis (29) durch eine enge Begegnung mit Bill Kaulitz (35) auf einer Party für Schlagzeilen gesorgt hatte, meldete sich Ex-Freundin Yeliz Koc (31) mit drastischen Worten zu Wort. Sie behauptete im Netz, Janniks angebliche Vorliebe für Männer sei der Grund für die erneute Trennung der beiden gewesen. Damit entfachte die Ex-"Prominent getrennt"-Teilnehmerin eine hitzige Diskussion über Privatsphäre, Respekt und das Recht, über die eigene Sexualität zu sprechen.
Laura "Blond" Lettgen kritisiert Yeliz scharf
Kaum hat Yeliz ihre Aussagen öffentlich gemacht, meldet sich nun auch Laura Lettgen (29), besser bekannt als Laura Blond, auf Instagram zu Wort. Die "Kampf der Realitystars"-Finalistin findet deutliche Worte: "Finde es schon ziemlich fragwürdig, dass man einfach so die Sexualität des Ex-Partners veröffentlicht – noch dazu mit dieser Reichweite im Rücken", schrieb sie. Ihre klare Meinung: "Die Aktion ist abartig." Obwohl sie keinen Namen nennt, ist der Seitenhieb eindeutig auf Yeliz gemünzt.
Aber auch Jannik selbst bekommt bei Laura sein Fett weg: "Warum der Oberbürgermeister das Ganze macht und dass er damit Reichweite abgreifen will, ist offensichtlich. Aber das hier war meiner Meinung nach ein Schritt zu viel", stellt sie klar.
Yeliz und Jannik gaben ihrer Beziehung gleich zweimal eine Chance – doch beide Male scheiterte sie. Erst im April dieses Jahres trennten sie sich endgültig. Bislang hielten beide die genauen Gründe für das erneute Aus für sich. Nachdem jüngst die Gerüchte rund um Jannik und Bill aufgekommen waren, meldete sich Yeliz dann aber doch zu Wort. Auf Instagram erklärt sie: "Weil es so viele interessiert, was ich davon halte, werde ich einmal was dazu sagen: Ich wusste anfangs nicht, dass Jannik auf Männer steht, habe dann durch einen Zufall etwas erfahren. Das ist der Grund für die erneute Trennung gewesen."
Wie geht es für Yeliz, Jannik und Bill jetzt weiter?
Genau diese Aussage sorgt nun für jede Menge Kritik. Während einige Fans Verständnis für Yeliz zeigen, sehen viele Beobachter – darunter eben auch Laura Blond – in der Enthüllung einen massiven Eingriff in Janniks Privatsphäre. Denn wann und ob er öffentlich über seine Sexualität sprechen möchte, ist allein seine Entscheidung. Ob Yeliz mit ihrer offenen Art letztlich mehr Sympathiepunkte verspielt oder an Zuspruch gewinnt, bleibt abzuwarten. Klar ist: Die Enthüllung hat die Diskussion um das Ex-Paar und auch um Janniks Verbindung zu Bill weiter angeheizt. Und irgendwie scheint es doch so, als stünde der größte Eklat noch bevor.