Yeliz und Jannik gaben ihrer Beziehung gleich zweimal eine Chance – doch beide Male scheiterte sie. Erst im April dieses Jahres trennten sie sich endgültig. Bislang hielten beide die genauen Gründe für das erneute Aus für sich. Nachdem jüngst die Gerüchte rund um Jannik und Bill aufgekommen waren, meldete sich Yeliz dann aber doch zu Wort. Auf Instagram erklärt sie: "Weil es so viele interessiert, was ich davon halte, werde ich einmal was dazu sagen: Ich wusste anfangs nicht, dass Jannik auf Männer steht, habe dann durch einen Zufall etwas erfahren. Das ist der Grund für die erneute Trennung gewesen."