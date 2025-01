Yeliz Koc: Angst vor Vagina-Explosion - Doch die Sucht war größer!

Nachdem an Tag fünf des Dschungelcamps die Regelverstöße der Camper aufgedeckt worden sind und sie als Konsequenz ihre Luxusartikel abgeben mussten, hat sich eine weiterhin ins Fäustchen gelacht: Yeliz Koc hat eine Vape mit ins Camp geschmuggelt! Als dann herauskam, dass offenbar nicht alle Luxusgegenstände abgegeben wurde, fühlte sich die 31-Jährige ertappt und gab ihren Regelverstoß zu: So wie er [Timur] Gemüsebrühe reingeholt hat, habe ich natürlich auch was reingeholt. Eine Vape", gesteht sie. Wie sie das geschafft hat? "Ich hatte es unter meiner Slipeinlage. Ich hatte so Angst, dass diese Vape in meiner Mumu explodiert!"