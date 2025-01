Dschungelcamp: Trauriger Rekord! Das gab es in der Geschichte der Show noch nie

In jedem Jahr gibt es bei "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" einen Star, der von den Zuschauern ganz besonders gequält wird und Folge für Folge in die Dschungelprüfung gewählt wird. In diesem Jahr hat sich schon in Folge 1 gezeigt: Sam Dylan (39) wird das neueste Opfer des Publikums! Weil der Reality-TV-Star ziemlich deutlich seine Panik vor den Prüfungen gezeigt hat, musste er jetzt dreimal in Folge antreten. Zweimal hat der Freund von Rafi Rachek seine Challenge vorzeitig abgebrochen.