Yeliz Koc: Bittere Diagnose - Sie hat solche Schmerzen

Yeliz hat einen Bandscheibenvorfall

Yeliz hat erfahren, dass sie einen Bandscheibenvorfall hat! "Deswegen auch die Schmerzen und deswegen ist mein rechtes Bein auch immer so taub", klagt sie in ihrer Instagram-Story. "Und das habe ich, seitdem wir den Umzug gemacht haben. Es muss wahrscheinlich passiert sein, als ich die Kartons getragen habe und die Sachen gepackt habe. Ich kann jetzt leider nichts daran ändern. Ich muss jetzt leider abwarten und gucken, ob es besser wird, wenn die Kleine da ist. Was ich natürlich hoffe."

Außerdem muss Yeliz jetzt noch auf die Ergebnisse von ihrem Zuckertest warten. Bei dem Test in der Klinik wurde ihr leider auch schwindelig, denn sie hat panische Angst vor Spritzen. Doch zum Glück ist sie stark geblieben! "Ich hab's geschafft und hoffe auf positive Nachrichten morgen", verrät sie grinsend. Bleibt zu hoffen, dass die Testergebnisse in Ordnung sind und es auch ihrer Bandscheibe bald wieder besser geht...