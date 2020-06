Yeliz Koc: Frisuren-Hammer! Sie überrascht mit einem neuen Look

"Weiß noch nicht, was ich genau mache, aber auf jeden Fall ein bisschen schneiden und färben", erklärte die 26-Jährige am Sonntag in ihrer Instagram-Story. Wenige Stunden später gibt es schon die ersten Aufnahmen aus dem Friseursalon. "Ich habe keine Ahnung, wie ich aussehen werde, wenn alles fertig ist. Aber meine Haare werden auf jeden Fall gerade blondiert", erzählt Yeliz mit Alufolie auf dem Kopf.