Yeliz Koc: Große Sorge! "Mir geht es richtig schlecht"

Oh nein, was ist nur bei Yeliz Koc (31) los? Schon seit einiger Zeit machen die Gerüchte die Runde, dass ihre Beziehung mit Jannik Kontalis in die Brüche gegangen ist. Offiziell bestätigt wurde dies jedoch (noch) nicht. Und als wäre die Situation noch nicht stressig genug, muss die Reality-TV-Teilnehmerin sich nun auch noch mit gesundheitlichen Beschwerden herumschlagen. Plötzlich hat sie so starke Nackenschmerzen, dass sie sich kaum noch bewegen kann ...