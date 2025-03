Yeliz Koc: Liebes-Aus mit Jannik Kontalis? Weitere Indizien aufgetaucht!

Hinzukommt jetzt ein weiteres Indiz: Jannik soll in einer Promi-Dating-App gesichtet worden sein! Auf TikTok postete der ehemalige "Bachelor in Paradise"-Kandidat Steffen Vogeno ein Video, in dem er verrät: "Er wurde wohl gesichtet, wie er bei Raya unterwegs ist. Für den ein oder anderen, der Raya nicht kennt: Das ist so eine Datingplattform für mehr oder weniger bekannte Promis." Steffen vermutet, dass Yeliz entweder nichts davon wisse, "dann muss sich Jannik warm anziehen", oder die beiden kein Paar mehr seien. "Er trauert nicht lange und ist jetzt wieder am Daten", mutmaßt er.

Steffen ist nicht der einzige, der auf Social Media über Janniks angebliche Dating-App-Aktivitäten berichtet. Es kursieren auch Screenshots mit dem Raya-Profil von Yannik. Ob es sich dabei allerdings um aktuelle Aufnahmen handelt oder aus früheren Zeiten, ist nicht ersichtlich. Auffällig ist jedoch, dass ausgerechnet Yeliz ein pikanter Kommentar zu solch einem Beitrag zu gefallen scheint. "Getrennt und fünf Minuten später auf einer Dating-App?", schreibt ein User – und bekommt prompt einen Daumen hoch von der 31-Jährigen. Ups!