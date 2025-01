Yeliz Koc: Horrorflug nach Australien! Der Grund dafür ist Tochter Snow

Das Dschungelcamp 2025 wirft seine Schatten voraus. Normalerweise werden die Kandidaten erst so richtig bei den Prüfungen von "Ich bin ein Star – holt mich hier raus!" gefordert, aber in diesem Jahr scheint das Stresslevel von Yeliz Koc (31) schon vor den Dreharbeiten in ungeahnte Höhen zu schnellen. Denn der Flug mit ihrem Töchterchen Snow (3) wurde scheinbar zur nervlichen Zerreißprobe, für die aber weder die 31-Jährige, noch ihr Nachwuchs eigentlich etwas konnte ...