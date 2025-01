Yeliz Koc: Diesen Luxusartikel verbot ihr RTL!

Was sich Yeliz als speziellen Luxusartikel gewünscht hat? Diese Information kam eher zufällig bei einem Fan-Q&A auf Instagram ans Licht. Ein neugieriger Fan fragte als Erstes: "Vor was hast du am meisten Angst im Dschungel?"

Ihre Antwort: "Die Frage sollte heißen: Wovor hast du keine Angst? Es fängt schon damit an, dass wir draußen schlafen, draußen aufs Klo gehen müssen. Meine Horror-Vorstellung sind die dunklen Höhlen im Boden, Kakerlaken im Ohr, Spinnen, Schlangen, einfach Alles", erklärte Yeliz.

Auf die Frage, ob ein Moskitonetz als Schutz vor den Krabbeltieren eine Option gewesen sei, gestand sie traurig: "Tatsächlich war das mein Luxusartikel-Wunsch. Ist nur leider nicht erlaubt."