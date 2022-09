Yeliz Koc: Jetzt lässt Jimi Blue seine Tochter komplett im Stich

Das letzte Zusammentreffen des Schauspielers mit seiner Tochter scheint ebenfalls bereits lange her zu sein, wie Yeliz weiter zugibt. Jimi hätte die kleine Snow das letzte Mal Anfang April gesehen, also vor knapp 5 Monaten. Auweia...eigentlich wäre der Geburtstag der Kleinen doch jetzt der perfekte Zeitpunkt für eine kleine Papa-Tochter-Reunion. Bleibt abzuwarten, ob der 30-Jährige sich nicht doch noch ein Herz fasst und für seine Tochter an ihrem Geburtstag da ist.

