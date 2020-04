Yeliz Koc: Jetzt reicht's! Bei dieser Fan-Frage platzt ihr der Kragen

Reddit this

Yeliz Koc macht kein Geheimnis daraus, dass ihre Brüste operiert sind. Viele Fans vermuten deshalb, dass sie sich auch anderen Operationen unterzogen hat. Doch davon will die Influencerin nichts wissen!

Yeliz platzt der Kragen

Während einer Fragerunde auf will ein Fan wissen, wie viele Gesichts-OPs Yeliz bereits hatte. Da platzt ihr der Kragen! „Solche Fragen erhalte ich immer wieder. Genau wie die Frage, was ich gelernt habe oder wie oft ich meine Zähne aufhelle, wie oft ich meine Lippen aufspritzen lasse… Kann man Menschen nicht einfach in Ruhe lassen?“, feuert die 26-Jährige.

„Darf man heutzutage nicht mehr gut aussehen? Wieso muss direkt alles operiert sein, nur, weil man schöne Körperteile hat? Trotzdem finde ich es toll, dass viele denken, meine Nase oder Lippen seien gemacht. Das heißt für mich: Sie sind zu perfekt, um wahr zu sein“, fügt sie selbstbewusst hinzu.

